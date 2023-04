A Haber’in canlı yayın konuğu olan ve A Haber Muhabiri Murat Onur’un sorularını yanıtlayan Milletvekili Av. Kaya, yapılan hummalı çalışmalar ile birlikte 2023 yılı Haziran ayında seçimlerden önce Kırkdilim tünellerini hizmete açmayı planladıklarının altını çizdi.

Kırkdilim tünellerinin hizmete girmesi ile birlikte hem ölümlü kazaların önüne geçileceğini hem de Çorum sanayisinin İstanbul ve kuzeye limanlara ulaşmasının kolaylaşacağını ifade eden Milletvekili Kaya, tünellerdeki son çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Kırkdilim adından da anlaşılacağı üzere 40 tane virajdan oluşan 10,5 kilometrelik bir yok. Bu yolu 8.2 kilometrelik tünellerle açıyoruz. Hem sağlı hem sollu iki geliş gidişle 3 tünelle açıyoruz. Bu yolu vatandaşlarımız için en kolay şekilde geçilecek hale getiriyoruz. 3 tünelden oluyor. T3 tüneli burada kazı destek ve betonlama çalışmaları yüzde 100 tamamlandı, Ortada T2 tüneli var, burası da kazı ve betonlama çalışmaları bitti betonlama çalışmaları yüzde 80’e geldi. T1 dediğimiz Çorum’a en yakın olan tünel ise burada da sağ tüpte Aralık ayı gibi ışık görüldü yapacağız sol tüpte açıldı. Asfaltlama çalışmaları Aralık-Ocak ayı gibi başlayacak. 2023’te de ışıklandırmaları ve üst yapıları ile hizmete sunacağız.

Devletimizin Ulaştırma Bakanlığı’nın Çorum’da yaklaşık 9 milyarlık yatırım var burası da onlardan bir tanesidir. 2,5 milyarlık bir yatırım. Çorum tarihinin tek kalemde yapılabilen en büyük yatırımlardan bir tanesidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Karayollarımıza emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatandaşlarımız her alanda olduğu gibi ulaşımda da kaliteyi konforu yaşıyorlar.

Burası kuzey aksını güney aksına bağlayan her ne kadar Çorum’u beş ilçeye bağlayan bir yol gibi görünse de Kastamonu’dan Sinop’a, Samsun’dan Amasya’ya diğer illeri de ilçeleri de kuzeye limanlara limanlardan güneylere Mersin’e Ankara’ya bağlayan bir yol. Gerçekten trafiği rahatlatacak her şeyden önemlisi vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesini önleyecek bir yatırım. Bu yolun yapılması ile birlikte hem Çorum sanayisinin İstanbul ve kuzeye limanlara ulaşması kolaylaşmış olacak.

2023’te seçimlerden önce bu tünelleri açmayı planlıyoruz. Taş Yapı firması da çok hızlı çalışıyor gece gündüz demeden onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah biz 2023 Haziran’da burayı açılacak hale getirmek için elimizden geldiği gayreti gösteriyoruz. Burada da Cumhurbaşkanımızın ve Ulaştırma Bakanımızın bize verdiği destek çok önemli.”

(Volkan SINAYUÇ)