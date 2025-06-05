SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, bayramların aynı zamanda kırgınlıkların giderildiği, kalplerin onarıldığı, hataların affedildiği ve barışın daim kılındığı anlamlı zamanlar olduğuna dikkat çekti.

Milli ve manevi değerlerin her geçen gün biraz daha unutulduğu günümüzde, bayramların bu değerleri hatırlatma ve pekiştirme açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Baran, insanların bayramlar sayesinde bir araya geldiğini, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güç kazandığını ifade etti.

Mesajının sonunda, “Birlik ve beraberlik içinde sevgi dolu, huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi