Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “e-Devlet kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler” dedi. Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “e-Devlet tarafından kira kontratlarının yapılacak olması daha önce planlanmış bir düzenlemeydi. Bu düzenleme aslında kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılmış bir plandı. Barkodlu belgeler oluşturulup kira kontratının varlığının teyit edilmesiyle belgelerin doğru olması ispat edilebilir. Kira kontratlarının sahte beyanı ile yapılan usulsüzlüklere engel olacağını söylemek mümkün.

Hukuki, idari ve teknik önlemlerin alınması başlığının 36’ncı bendinde kayıt dışı ekonomide kira kontratlarının sisteme kayıt altına alınmasıyla ilgili önemli bir madde başlığı vardı. Takvimin bitiş tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Risk Analiz Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü entegrasyonu çerçevesinde planlamalar yapıldı. Asıl amaç kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden düzenlenmesiyle ilgilidir. Elektronik düzenleme sayesinde kira kontratlarının çok önemli bir çerçevede e-Devlet üzerinden taraflar açısından mutabakatla imzalanması hedefleniyor olacak. Kira kontratlarıyla alakalı en önemli unsurlardan bir tanesi kontratlar e-Devlet sistemi üzerinden oluşturulacak. Bunu biz kira kontratı dolduruluyorken kira kontratı bitiş tarihi, kiralama yapılan gayrimenkulün kira süresi, kira artışıyla ilgili maddeler, ‘kiranın hangi bankaya ne zaman, hangi tarihte ödeneceği?’ gibi kira kontratında yazılı bilgiler üzerinden yapıyor olacağız. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden kiralama yapılacak taşınmazın bilgileri ve verileri alınıyor olacak.

‘KİRA SÖZLEŞMESİ E-DEVLET'TE DOLDURULACAK’

Sisteme girecek modül e-Devlet üzerinden kira sözleşmesinin doldurulması şeklinde bir modül olarak devreye girecek. Bunun içerisinde kiracı ile mal sahibi arasında yapılacak kontratlarda istenen veriler sisteme giriliyor olacak. Kira başlangıç tarihi, kiralama süresi, kira artışıyla ilgili maddeler yapılıyor olacak. Kira kontratında ek dokümanlar olursa bu ilave ediliyor olacak. Kefillikle ilgili, gayrimenkulün bazı özellikleri ile ilgili ek şartlar olabilir.

Henüz hizmet e-Devlet menülerinde yok. Düzenlemenin eylül, ekim ayı gibi açılabilmesi ve yeni yıl itibarıyla zorunlu hale gelmesi söz konusu olabilir. Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılacak olması sistem açısından önemli bir süreç. Sistem üzerindeki kontratlarda birçok soru işareti çıkacaktır. Kira sözleşmelerinde birçok özel madde var. Özel maddelerin yazılması standart kontratlarda zor olacak ancak basit kontratlar çerçevesinde vatandaşlar tarafından kullanılabilir.