Türkiye’de konut satışlarına dair son tablo ise TÜİK tarafından açıklanan mart verilerinde netleşti. Buna göre ülke genelinde martta 105 bin 394 adet konut satışı gerçekleşti, Çorum'da ise 494 konut satıldı. Martta satılan konutların sadece 12 bin 880 adedi için kredi kullanıldı. Birkaç yıl önce toplam konut satışları içinde yüzde 30-35 orana sahip kredili satışların ağırlığı bugün yüzde 10’lara kadar geriledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, en uygun konut kredisi oranı bile yüzde 2,94 faiz oranıyla sunuluyor. 1 milyon TL kredinin geri ödemesi, 120 ayda 3 milyon 660 bin TL olarak gerçekleşiyor. Aylık taksitler ise 30 bin 337’yi buluyor. Toplam geri ödeme üzerinde ana para hariç faiz yükü yüzde 266 gibi oldukça yüksek bir düzeyde seyrediyor. Bu gelişmeler kredi kullanarak konut alımını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Bütün bu tabloya rağmen peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için amortisman (geri dönüş) süresi, en önemli gösterge olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul platformu ENDEKSA tarafından son olarak hesaplanan Mart 2024 verilerine göre; 13-15 yıl arası kira getirisinde öne çıkan 10 şehir arasında Ankara ilk sırada yer alıyor. Ortalama konut fiyatlarının 2 milyon 720 bin TL olarak ölçüldüğü Ankara’da yıllık kira getirisi yüzde 7,77 olarak hesaplanıyor.

İSTANBUL VE İZMİR LİSTEYE GİREMEDİ

İstanbul’da ortalama konut fiyatı 4 milyon 402 bin 908 TL oldu. Mega kentte ortalama yıllık kira getirisi %5,95 ve amortisman süresi 17 yıl olarak ölçüldü.

İzmir’de ise ortalama konut fiyatı 4 milyon 33 bin 224 TL, yıllık kira getirisi %6,24 ve amortisman süresi 16 yıl oldu.

Her iki büyükşehir de son verilere göre en yüksek kira getirisinde ilk 10 il arasına giremedi.

ÇORUM DA LİSTEDE YOK

En yüksek ev fiyatının 8 milyonu aştığı, neredeyse 1 milyonun altında konutun kalmadığı, ev fiyatlarının ortalama 3-4 milyon arasında değişti Çorum da ilk 10'a giremedi.

İşte kira getirisi en yüksek olan 10 şehir

1-ANKARA

Ortalama fiyat: 2.720.510 TL

Amortisman süresi: 13 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,77

2-TEKİRDAĞ

Ortalama fiyat: 2.522.853 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,28

3-BİLECİK

Ortalama fiyat: 2.201.600 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,20

4-KİLİS

Ortalama fiyat: 1.767.216 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,15

5-URFA

Ortalama fiyat: 2.353.325 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,14

6-MANİSA

Ortalama fiyat: 2.511.232 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,09

7-ANTEP

Ortalama fiyat: 2.792.676 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,06

8-AĞRI

Ortalama fiyat: 1.848.602 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,96

9-SİİRT

Ortalama fiyat: 1.850.784 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,91

10-YOZGAT

Ortalama fiyat: 2.150.477 TL

Amortisman süresi: 15 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,78