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Çorum’un Gazi Caddesi’ne çıkıp, benzin-mazot zamlarını Çorumlulara sorduk. Görüştüğümüz vatandaşlardan bir çoğu, seçimlerde AK Parti’ye oy vermiş olmaktan pişmanlık duyduğunu dile getirirken, hâlâ “kimse aç-açık değil” diye “Allah Erdoğan ve Bahçeli’ye zeval vermesin” ifadesini kullananlar da çıktı. Elbette, “Az bile” diye ironi yapanlar da yok değil.

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranı yeniden belirlendi. Benzin ve motorine litrede yaklaşık 6 lira zam geldi. Zamlar sonrası benzinin titre fiyatı 33 lira olurken, biz de Gazi Caddesi’nde vatandaşların nabzını tuttuk.

Bazı vatandaşlar “Battık” yorumunu yaparken, AK Parti’ye oy verdiği için pişman olduğunu dile getiren bir yurttaş, “Zamları getirenin ocağı batsın. Ben şahsen oyumu onlara verdim. Pişmanım bir daha tövbe ettim oy vermemek için Tayyip’e” ifadesini kullandı.

Yurtdışından gelen bir gurbetçi, zamların kendisi için fark etmediğini belirterek, “Memlekette yaşayanlara yazık. Ben bile zorlanıyorsam burada alışveriş yaparken buradaki vatandaş ne yapar bilmem. Allah onlara sabır versin” dedi.

“OY VERDİĞİMİZE PİŞMANIZ”

Bir vatandaş yapılan zamların berbat olduğunu niteleyerek şunları kaydetti: “Böyle bir şey olamaz. Eğer bu şekilde zamların geleceğini düşünseydi kimse AK Parti’ye oy vermezdi, buna ben de dahil. Pişmanız hiç kusura bakmasınlar. Bu 5 seneyi çekeceğiz ama 5 sene sonra şamarı vurdu mu da indiririz. Yani bu millet öyle bir millet o kadar basit değil. İnsanları affedersiniz ama salak görüyorlar, öyle değil bu insanlar cin gibi.”

“BU MİLLETE İYİ OLUYOR”

Bir vatandaş zamlar karşısında “Bu millete iyi oluyor. Ancak kurunun yanında yaş da yanıyor. Çok yazık, dur diyen yok. Çok şey var söylenecek de yapacak bir şey yok artık. Bırakmışlar önünü gidiyor” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş, zamlara “Az bile” diye ironi yaparken, bir başka vatandaş, “Hiçbir şey demiyorum. Allah’a bırakıyorum” yorumunu yaptı.

“BU SEFER TAYYİP’E BEN DE KIZDIM”

Bir yurttaş, zamların normal olduğunu, maaşların da arttığını hatırlatırken bir başka vatandaş, “Emekliye zam da vermedi Tayyip Bey, 7 buçuk alıyoruz daha hala 7 buçuk. Bu sefer ben de kızdım. Bizim maaşları da düzeltmesini bekliyoruz. Düzeltmezse işi kötü” ifadelerine yer verdi.

Zamların gelmesine artık alıştıklarını bildiren bir vatandaş, “Başımızdakiler sabredin diyor. Artık sabredeceğiz, bir doğum olacaksa bu sancıyı çekeceğiz” şeklinde konuştu.

“HANİ ZAM OLMAYACAKTI?”

Zamlara tepki gösteren bir yurttaş, bir ayda sigaraya iki kere zam geldiğini hatırlatarak, “Ne olduysa seçimden sonra oldu. Ben kendim bizzat AK Parti’ye oy verdim. Hani zam olmayacaktı ne oldu? Sonumuz nereye gidiyor bilmiyorum” dedi.

Bir vatandaş “Zamları bize değil Tayyip Erdoğan’a sorun” derken, bir başka yurttaş, “Bu kadar zam olmaz. Fakir iyice fakirleşti, emekliler temelli perişan. Bundan sonraki belediye başkanlarına oy yok. Bunu bilsinler” diye konuştu.

“ALLAH TAYYİP’E ZEVAL VERMESİN”

Bir vatandaş, “Olsun ne var bu fiyatlarda? Arabalara bak kimse kontak kapatmıyor, kimse de aç değil. Herkes yoluna devam ediyor. Allah Tayyip’le Bahçeli’ye zeval vermesin” şeklinde cevap verdi.

Bir vatandaş, “Biraz daha fazla olsa da sevinsek. Hiç değilse istasyona gitmeyiz arabalar park yerinde durur. Helal olsun zamları yapanlara” dedi.

Bir vatandaş, “Sağlık olsun ne yapalım, yapacak bir şey yok. Zam geliyor habire, inşallah düşer temennimiz o.” yorumunu yaparken, bir kadın, “Vallahi her şey çok pahalı kendimize hiçbir şey almadan gidiyoruz. Başa gelen çekiliyor” ifadesini kullandı.

Bazı vatandaşlar ise arabaları olmadığı için benzin zammıyla ilgilenmediklerini dile getirdi.