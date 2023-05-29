Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimlerin sonuçlanmasının ardından parti genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu: “CHP ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesi vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, vatandaşların haklarının yenmesine müsaade edemeyeceğini ve etmediğini, son yılların en adil olmayan seçim sürecinin yaşandığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyesiniz diye bolluk, bereket ve huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.

Sizlerden bir ricam var; kendiniz, evlatlarınız, emeklilerimiz, analarımız ve babalarımız, çiftçi ve esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı’nın genel başkanlarına, teşkilatlarına ve seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan ve hala çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim”