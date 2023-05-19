Çorum’un 16 yıl Belediye Başkanlığı’nı yapan, 7 Mart 1994 tarihinde, yerel seçimlere 20 gün kala, yine aday iken geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayata veda eden Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, Çorumspor’un Kurucusu Başkanı olarak, Çorum Futbol Kulübü’nün ikinci ligde şampiyon olup birinci lige çıktığı Ispartaspor maçında unutulmadı.

Tribünlere asılan dev bez afişte, Kurucu Başkan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu ile Birinci Lig’e çıkaran Başkan Oğuzhan Yalçın’ın profillerini birleştiren resim, “Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır” ifadesiyle paylaşıldı. Böylelikle, Çorum FK’nın, Çorumspor’un kuruluşundaki ruhu taşımaya devam ettiği vurgulandı.

Tribünleri dolduran yaklaşık 15 bin taraftar, bu vefalı davranışı büyük memnuniyetle karşıladı.