Çorum’dan da destek verilen açıklamaya, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma ile yürütme kurulu üyesi Sezgin Kundukan katıldı. Eylemde konuşan sendika temsilcileri, mevcut TİS sisteminin kamu emekçilerinin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, daha adil ve demokratik bir sözleşme süreci talep ettiler.

Açıklamada, “Sendikacılık sadece talep etmek değil, taleplerin arkasında durmaktır. Emekçinin gücü üretimden gelir ve bu güç örgütlenmelidir. Talepler karşılık bulmadığında mücadele edilmeden geri çekilmek, yetkili konfederasyonların alışkanlığı haline gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

KESK yetkilileri, tüm kamu emekçilerine seslenerek, sendika farkı gözetmeksizin ortak mücadele çağrısında bulundu. Açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi:

“Grevli, gerçek bir toplu iş sözleşmesi; insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli istihdam ve demokratik bir çalışma yaşamı için mücadelede birleşmek şart. KESK olarak biz, emekçilerin gerçek taleplerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ