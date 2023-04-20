Öğrenciler Okul Müdürü Selami Körüklü ve Din Kültürü Ahlak bilgisi Öğretmeni Kadir Çatal rehberliğinde Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Hıdırlık’a giderek buradaki sahabe kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Okulun ismini aldığı Hz. Kerebi Gazi’nin Türbesi’ni de ziyaret eden öğrencilere buradaki sahabelerle ilgili bilgi verildi ve hep birlikte dua edildi.

Daha sonra Hıdırlık Camii bitişiğinde bulunan Hz. Süheybi Rumi ve Hz. Ubeydi Gazi’nin kabirleri ziyaret edilerek yine burada da bilgilendirme yapıldıktan sonra dualar edildi.

Camide cemaatle birlikte öğle namazı eda edildikten sonra İmam Hatip Emin Seven tarafından caminin tarihi hakkında bilgi verildi ve cami öğrencilere tanıtıldı. Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle öğrencilerin manevi duyguları yoğun olarak yaşadığı görüldü.

(Haber Merkezi)