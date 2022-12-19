Cumhuriyet’in ilan edildiği zaman, çocuk yaşta da olsa buna tanıklık etmiş, hatırlayan kimse hayatta kalmamış olabilir, ama 1923 doğumlu olup önümüzdeki yıl 100. yaşını kutlayacak ulu çınarlarımızın var olacağı umut ediliyor.

Çorum Kent Konseyi de, 1923 doğumlu ulu çınarları belirleyip 100. yılda bunlarla ilgili bir program yapmayı planlıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 1923 doğumlu büyükleri hayatta olan Çorumlulardan, kendilerine bilgi ulaştırmalarını beklediklerini söyledi. (Haber Merkezi)

