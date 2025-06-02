Çorum’da düzenlenen 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, yüzlerce kişinin katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu. Ancak hediye bisiklet çekilişi sırasında isimleri okunmayan minik Hülya ve Emin Aydın, gözyaşlarını tutamadı.

Bu duygusal anları gören AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, minik yüreklerin bu üzüntüsüne kayıtsız kalmadı. Hülya ve Emin Aydın’a özel olarak iki yeni bisiklet alarak gözyaşlarını sevince dönüştürdü.

“Bir çocuğun üzülmesine asla kayıtsız kalamayız” diyen Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Bugün Hülya ve Emin’in gözlerindeki mutluluğa ortak olmak, tarif edilemez bir duygu. Yeter ki çocuklarımız gülsün. Çocuklar gülerse, dünya güzelleşir” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR