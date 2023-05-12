Ahi Evran Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç tarafından düzenlenen toplantıya katılan AK Parti 28. Dönem Çorum Milletvekili adayı Zeki Gül ile MHP önceki dönem Belediye Başkan Adayı Kenan Şahin bir araya geldi.

Ahi Evran Yapı Kooperatifi yönetim kurulunun yanı sıra üyelerinin de katıldığı toplantıda Zeki Gül, Belediye Başkanlığı döneminde esnaflarla uyum içerisinde çalıştığını milletvekili seçilmesi halinde de yine aynı uyum içerisinde çalışacağını ifade etti. Zeki Gül “ Benim Çorumlu kardeşlerimin sıkıntısı derdi neyse kendi problemim olarak kabul edeceğim. Bana gelen her türlü sıkıntınızda elimden geldiğinden fazla çözmek için gayret göstereceğim. Ben sizlerden öncelikle çokça dua istiyorum. Sonrasında ise desteklerinizi istiyorum” diye konuştu.

“LİYAKATİN ZİRVE NOKTASI ZEKİ GÜL”

2019 Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP’den aday olan Kenan Şahin, AK Parti Adayı Gül’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Ahi Evran Yapı Kooperatifi toplantısına katılan ve üyelere yönelik konuşma yapan Kenan Şahin “Seçimin yaklaştığı son günlerde herkes yarışıyor. Allah herkese kolaylık versin. Ben de bu süreci bizzat yaşadım. Seçim sürecinde herkesin eleştirdiği bir liyakat meselesi vardır. Herkes tarafından eleştirilir. Ancak liyakatin zirve noktası Zeki Gül’dür. Bizim her zaman elimizden tutan isim Zeki Gül’dür. Yaklaşık bin kişilik bir esnafız. Bizim davamızın sahibi, savunucusudur. Sonuna kadar da nihayete erdirmek için elinden geleni yapmıştır. Her ne kadar aynı partiden olmasak da benim gönüldaşım. Çorum’a milletvekili seçilecekse, bu milletin vekili olacaksa, bu şehrin sorunlarını, eksiklerini bilen ve bu şehrin sorunlarının çözümünü de bilen isim Zeki Gül’dür. Liyakatin zirve noktasıdır. Zeki Gül’ün en büyük avantajı uzun süre Belediye Başkan Yardımcılığı ardından da Belediye Başkanlığı yapmasıdır. Adaylar içerisinde esnaf olan arkadaşlarımız var. Doktora yapmış arkadaşlarımız var. Ama Zeki Gül okul hayatını da belediyecilik hayatını da Çorum’da yaptı. İnşallah vekil olursa en çok verim alacağımız vekil olacağından ben eminim. Kooperatifimizi ziyaret etti teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ZEKİ GÜL BİZLERİ HER ZAMAN BAŞTACI YAPTI”

Toplantıda Yönetim Kuruluna ve üyelerine konuşma yapan Ahi Evran Yapı Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Yalçın Kılıç ise Zeki Gül’ün belediyecilik döneminde de bakan müşavirliği döneminde de kendilerini baş tacı yaptığını ifade ederek teşekkür etti.

Yalçın Kılıç “Zeki Gül bizleri bakanlığa gittiğimizde her zaman en iyi şekilde karşıladı. Ne zaman telefonla arasak açamadığı zamanda bile geri dönüş sağladı. Belediyecilik döneminde gerek Ahilik kutlamalarında gerekse esnaf dualarımızda her zaman bizim yanımızda oldu. Hiçbir zaman mazeret üretmedi. Ne zaman davette bulunsak icabet etti. Zeki Gül esnafı her zaman baş tacı yaptı. Bizlerin üzerine düşense şimdi kendisine destek vermek ve meclise göndermek” dedi.