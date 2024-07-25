Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın uzun yıllardan beri Antalya Şube Başkanlığını yapan İnş.Müh. hemşehrimiz Kemal Koçak, eşi Şeref Koçak’la birlikte geldiği Çorum’da, Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gördükleri sırada ÇEKVA gönüllüsü olarak hizmet veren Av. Hüseyin Gökkaya ve Dr.Elif Nur Bayraktar ile buluştu.

Antalya ÇEKVA, gönüllü üniversite öğrencilerinin öncülüğünde Çorumlu öğrencilerle belirli aralıklarla toplantılar yapıyor ve değişik konularda sunumlarla öğrencilerin ufkunu açmaya çalışıyor.