Oyun, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda yarın saat 14.00 ve 16.00 olmak üzere 2 seans halinde sahnelenecek.

40 dakika süreli oyunun konusu ise şu şekilde:

“Keloğlan annesine ekmek almak ve köylülerin altınlarını şehre götürmek için yola çıkar. Dere tepe düz gider. Karşısına bir dev çıkar, ondan kurtulmak için Nasreddin Hoca’dan yardım ister. Bakalım oyunun sonunda Nasreddin Hoca ile Keloğlan devin kötülüğünden kurtulabilecek mi? Aklın gücü kötülüğü yenebilecek mi?”

Oyunun biletleri; Albayrak Caddesinde bulunan Aybebe Çocuk Giyim veya internet üzerinden Biletix’ten temin edilebilecek. (Haber Merkezi)

