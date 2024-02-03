Türk mutfağı, Fransız mutfağı… Farklı ülkelerin kendi kültürlerine has yemekleri var. Yüz yıllar içinde oluşmuş mutfak anlayışı o topraklarda yaşayan insanların sağlıklı yaşamalarını sağlamıştır. Türk mutfağına gelince yöreden yöreye değişim gösterir. Karadeniz’de farklı, Ege bölgesinde farklıdır. Hangi yöreye giderseniz gidin yemekleri farklılık gösterir.

Yerine göre aynı ile bağlı ilçelerin yemeklerinde farklılık bulunur. En basit örneği İskilip dolması, başka ilçelerin aşçıları tarafından yapılmaz. Sungurlu’nun bulgur köftesinin tadı diğer ilçelerde bilinmez.

Konumuz yemek yapmak yerine yemek yeme kültürü olunca böyle edebiyat parçalamak yerine yemek yeme konusunu ele alacağım. Yemek yapmak yerine hangi yemeği ne zaman ve nerde yiyebileceğini bilmek çok önemlidir. Bilindiği gibi bizlerin konuk severliği asla tartışılmaz. Evimize gelen konuklarımıza öncelikle su ikram edilir. Konuk, suyu içerse karnı tok demektir. Eğer suyu içmezse iştahı yok demektir. İsraf olduğuna göre…

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TRT gibi farklı belgesel kanallarında Afrika yerlilerinin yaşamlarını konu alan çok güzel filmler yayınlanır. Bazı Afrika kabilelerinin yamyam olduğu dilden dile dolaşır. Günümüzde bu kabilenin üyeleri halen yaşıyor mu o kadarını bilmiyorum. Ancak onların torunları mutlaka dünyanın bir yerlerinde kesinlikle vardır. O kabileden bir yamyam, oğlunu yanına alıp avlanmaya çıkar. Birinci gün, ikinci gün elleri boş dönerler. Üçüncü gün yolunu şaşırmış sarışın bir hatun avlanır. Çocuk, açlığa dayanamadığı için bir an önce karınlarını doyurmak ister. Onun ısrarlarına dayanamayan babası konuşmaya başlar: “Acele etme oğlum, eve gidince ananı yeriz!”

O yamyamın torunu olan birisi fetva vermiş: “Aç kalan erkekler, eşlerini yiyebilir.”

Lütfen çevrenizdeki evli bayanları uyarın. En güzel yemekleri yapsınlar. Eşleri, karınlarını doyurmuş olsa bile onların hoşlarına gidecek et yemeklerini, tatlıları, tuzluları sofradan eksik etmesinler.

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Türk mutfağında yer alan yemeklerin tadına diyecek yok. Dünya genelinde el üstünde tutulur. Aklıma gelen yemek adlarını sizlerle paylaşmak isterim: Dulavrat çorbası, Kadınbudu köftesi, Patlıcan oturtma! Sütlü Nöriye, Dilberdudağı. Tatlı olarak vezir parmağı.

Yanlış anlamayın. Bunlar mutfağımızda yer alan yemekler, tatlılar…

Bu yemeklerin adlarını duyanlar mutlaka karınlarının tok olduğunu söyleyecektir. Onlar, en iyisi şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesinin nasıl yapıldığını öğrensinler. Kahvenin bol köpüklü olmasını isteyenler cezvenin içine birazcık sıvı bulaşık deterjanı veya sıvı sabun katabilir.