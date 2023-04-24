Yaptıklarından emin bir kadın ile mesleğinden kurtulmanın derdinde bir adamın anlatıldığı “Kelepçe Kullanma Kılavuzu” isimli oyun yarın saat 20.30’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Görünenlerin gerçek mi yoksa illüzyon mu diye irdelendiği bir sorguda, Başak Daşman canlandırdığı zeki kadın karakteriyle seyircileri büyülerken, hayat verdiği inatçı polis karakteriyle Hüseyin Avni Danyal tiyatroseverlerden bir kez daha tam not alacak.

Dramaturg Irmak Bahçeçi’nin kaleme alıp Serkan Üstüner’in yönettiği “Kelepçe Kullanma Kılavuzu”, İmalathane Sanat Topluluğu tarafından Çorum’a getiriliyor.

Oyunun biletleri biletinial.com adresi ile İmalathanesanat’tan ( 0543 569 1919) temin edilebilecek

(Haber Merkezi)