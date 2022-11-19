2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan yarın oynanacak 15.hafta maçlarıyla devam edecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, zirve hesapları yapan Anagold 24 Erzincanspor’u konuk edecek.

Teknik direktör değişikliğinden sonra son iki maçında, evinde Bayburt Özel İdare’yi deplasmanda da İnegölspor’u 3-0 yenen Çorum FK, yükselişini Erzincanspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Hafta içerisindeki antrenmanlarda hazırlıklarını galibiyet parolasıyla yapan kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlığı süren Mehmet Taşçı ve sarı kart cezalısı olan Salih Zafer Kurşunlu takımdaki yerlerini alamayacaklar. Bugün yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak olan Çorum FK, maç saatini beklemeye başlayacak.

Erzincanspor cephesinde de bir performans yükselişi söz konusu. Teknik direktörlük görevine Hikmet Sevim’in getirilmesinden sonra çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Erzincanspor, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

23 puanla zirvenin 1 puan gerisinde yer alan Çorum FK ve 22 puanlı 6.sıradaki Erzincanspor arasında yarın, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Muğla bölgesi B klasman hakemlerinden Hakan Ülker yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Hakan Ülker’in yardımcılıklarını ise yine Muğla bölgesinden Ersin Erbay ile İzmir bölgesinden Güner Mumcu Taştan yapacak. Manisa bölgesinden Yunus Emre Çakır da maçın dördüncü hakemi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

