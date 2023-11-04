Gülersin T.(26) idaresindeki 55 LL 177 plakalı otomobil, Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkiinde Yakup Ö.(55)’nün kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Serpil T.(25) ve 1 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan T., yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaralılardan 1 yaşındaki bebeğin kalp masajı ile hayata döndüğü ve  durumunun ağır olması nedeni ile yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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