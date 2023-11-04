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Gülersin T.(26) idaresindeki 55 LL 177 plakalı otomobil, Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkiinde Yakup Ö.(55)’nün kullandığı TIR’a arkadan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Serpil T.(25) ve 1 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan T., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralılardan 1 yaşındaki bebeğin kalp masajı ile hayata döndüğü ve durumunun ağır olması nedeni ile yoğun bakıma alındığı öğrenildi.