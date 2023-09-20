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Ö.S. idaresindeki 34 EFT 133 plakalı cip, F.A. idaresindeki 19 TA 035 plakalı otomobil ve S.F.’nin kullandığı 06 AS 7005 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi belediye ışıklarda çarpıştı.

Sürücülerden S.F.’nin yaralandığı kazada aracından inen cipin sürücüsü F.A. ise kaza ile ilgisi olmayan M.Y. tarafından bıçakla yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalanarak göz altına alınan 16 yaşındaki M.Y. ilk ifadesinde sürücüyü kendisine küfretmesi sebebi ile bıçakladığını söylediği öğrenildi.