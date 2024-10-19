Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sulama kanalından düşeceği sırada demir korkuluklarda asılı kaldı. Yaralanın olmadığı kazada asılı kalan otomobilin İrlandalı sürücüsü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İrlanda uyruklu Thomas F. Condon'un kullandığı 07 AVU 834 plakalı otomobil ile Mehmet Şirin'in kullandığı 07 LTS 33 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

İrlanda uyruklu Thomas F. Condon'un kullandığı 07 AVU 834 plakalı otomobil, çarpmanın şiddetiyle sulama kanalının korkuluklarını parçalarken köprü üzerinde askıda kalarak sulama kanalına düşmekten son anda kurtuldu. Askıda kalan otomobilden diğer aracın sürücüsünün yardımıyla çıkan İrlandalı sürücü, olayın şokundan uzun süre kurtulamadı. İrlandalı sürücü, sık sık askıdaki otomobile baktı.

Editör: İHA AJANS