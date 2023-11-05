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Kaza Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Boran Deller(22)'in kullandığı plakasız motosiklet, Emek Caddesi üzerinde park etmek için manevra yapan Yılmaz İ..'nin kullandığı 19 TS 681 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddeti ile motosikletten asfalta düşerek ağır yaralanan Deller, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan Deller, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.