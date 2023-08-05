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Fatma K.(29) idaresindeki 19 BC 150 plakalı otomobil Çepni Mahallesi Akşemseddin Caddesi’nde kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansa alındı. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralının annesi Emine B.(49) ambulansta kızını görünce fenalaşarak yere yığıldı.

Yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, fenalaşan anne de çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.