OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Madde 1- İŞİN ESASI: Mülkiyeti Belediyemize ait;

1-Eymir Mahallesi Ardıç, Anka, Bayrak ve Başak Sokak üzerinde bulunan; 1232 ada 1.2.3.4.5.6.7.8 nolu parsellerde bulunan arsa vasfında taşınmazlar ile 1233 Ada 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 nolu parsellerde bulunan arsa vasfında taşınmazlar,

2-Esentepe (Tapuda Koyunbaba) Mahallesi 67 Ada 256 parselde kayıtlı arsa vasfında taşınmaz,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık teklif usulü açık Artırma suretiyle Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

Madde 2-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN: TAPU KAYDI SINIRI, NİTELİĞİ İLE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE İHALE TARİHLERİ:

S. NO MAH. ADA/ PAR YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) İmar Durumu MUHAMMEL BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Eymir 1232/1 2.360,71 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.957.491,00 149.000,00 17.08.2023 13.30 2 Eymir 1232/2 2.830,03 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 5.943.063,00 179.000,00 17.08.2023 13.35 3 Eymir 1232/3 2.025,41 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.253.361,00 128.000,00 17.08.2023 13.40 4 Eymir 1232/4 2.025,17 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.252.857,00 128.000,00 17.08.2023 13.45 5 Eymir 1232/5 2.088,02 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.384.842,00 132.000,00 17.08.2023 13.50 6 Eymir 1232/6 2.054,44 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.314.324,00 130.000,00 17.08.2023 13.55 7 Eymir 1232/7 2.001,49 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.203.129,00 127.000,00 17.08.2023 14.00 8 Eymir 1232/8 2.013,51 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.228.371,00 127.000,00 17.08.2023 14.05 9 Eymir 1233/1 1.120,88 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.353.848,00 71.000,00 17.08.2023 14.10 10 Eymir 1233/2 1.097,21 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.304.141,00 70.000,00 17.08.2023 14.15 11 Eymir 1233/3 993,60 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.086.560,00 63.000,00 17.08.2023 14.20 12 Eymir 1233/4 993,81 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.087.001,00 63.000,00 17.08.2023 14.25 13 Eymir 1233/5 993,81 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.087.001,00 63.000,00 17.08.2023 14.30 14 Eymir 1233/6 1.037,88 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.179.548,00 66.000,00 17.08.2023 14.35 15 Eymir 1233/7 1.038,32 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.180.472,00 66.000,00 17.08.2023 14.40 16 Eymir 1233/8 993,81 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.087.001,00 63.000,00 17.08.2023 14.45 17 Eymir 1233/9 993,82 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.087.022,00 63.000,00 17.08.2023 14.50 18 Eymir 1233/10 993,81 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.087.001,00 63.000,00 17.08.2023 14.55 19 Eymir 1233/11 1.005,03 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 2.110.563,00 64.000,00 17.08.2023 15.00 20 Esentepe 67/256 620.34 Konut Alanı Ayrık 2 kat 0,30/0,60 992.544,00 30.000,00 17.08.2023 15.05

İhalenin yapılacağı adres: Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda Osmancık Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 19500 Osmancık /Çorum adresinde yapılacaktır.

-Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.

-Satışı yapılacak olan taşınmazlarla ile ilgili detaylı bilgi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.

Madde 3- İHALEYE GİRECEKLERİN TEVDİ EDECEKLERİ BELGELER:

İsteklilerin ihaleye iştirak etmeleri halinde aşağıda yazılı belgeleri ibraz etmeleri gereklidir.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

c) Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

ç) Noter tasdikli imza beyannameleri,

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

ç) Vakıflar,dernekler,odalardan, kooperatiflerden ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

C)Ortak şartlar;

a)Geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise süresi 30 gün olacak, teminat mektuplarının asılları ve banka teyit yazısı.)

b)Teminat mektupları dışındaki teminatların Osmancık Belediyesi Tahsilat Servisi veya Osmancık Belediye Başkanlığı Halkbank-TR45 0001 2009 3140 0007 0000 60

Osmancık Şubesine yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

c)İhaleye katılacak olanların, belediyemize borcu olmadığına dair ( yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Biriminden alacakları belge.

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname

e)Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

f) 2886 DİK 45.maddeye göre ihale edilen taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin taşınmazlar için ayrı ayrı belirlenen ihale tarih ve saatine kadar istenen belgeleri hazırlayarak Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

D) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir

Madde 4- Bilgi edinmek için www.osmancik.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir,

İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Destek Hizm. Md. temin edebilirler.

İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 04.08.202