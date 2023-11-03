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Mustafa Ç. idaresindeki 05 DZ 147 pkakalı otomobil ile Yılmaz K.'nın kullandığı 19 BE 719 plakalı hafif ticari araç Cemilbey Caddesi Ortaköy istikameti Güzelyurt mevkikinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpışma nedeni ile devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden Zübeyde Ç., Merve Nur Ç., Melike Ç. ve Nuray Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.