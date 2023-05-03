14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarını sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Gıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ali Beyaz ile birlikte İl Müdürlüğü’ne giden Kayrıcı, İl Müdür Vekili Erdem Kolabaş'ı ziyaret etti.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Kolabaş’dan çalışmaları hakkında bilgiler alan Kayrıcı, ardından da tüm kurum personellerini ziyaret ederek, hal-hatır sordu. 1 Mayıs İşçi Bayramını da kutlayan Kayrıcı, personellere kolaylıklar diledi, 14 Mayıs seçimlerinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de partisine destek istedi.

Partisinin tarım sektörüne büyük önem verdiğini anlatan Vahit Kayrıcı, tarım sektörünün; yüksek verimlilikle ve kaliteli ürün üreten, teknoloji kullanabilen, ülke insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Çorum çiftçisinin yaptığı üretimle ülke ve kent ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Kayrıcı, çiftçilere sağlanacak devlet desteği ürünün arz ve talebini dikkate alan, üreticinin yoksulluğunu ortadan kaldıran, refah artışı sağlayan, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten bir anlayışla yapılandırılması gerektiğine anlattı.

Çorum’un da ürün çeşitliliği ve özellikle de verimliliğin artırılabilmesi adına sulu tarıma yönelmenin artırılması gerektiğine işaret eden Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde çiftçinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve merkezi hükümette alması gereken desteği alması için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

