Abdalata Köyü Muhtarı Ömer Arlı ve Köy Derneği Başkanı Mehmet Dalyan’ın ev sahipliğini yaptığı programa MHP Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Çorum Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca’nın yanısıra yaklaşık 30 civarında köy muhtarı katıldı.

Çorum’un sevilen iş insanlarından Abdalata Köy Derneği Başkanı Mehmet Dalyan’ın yemek ikramında bulunduğu programda Kayrıcı, hem muhtarlara ve köy halkına 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı. Hem de köylerin sorunlarını dinledi.

Çorum’da da 20 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti’nin seçilen milletvekillerinin yetersizliği nedeniyle hak ettiği hizmetlerin Çorum’a kazandırılamadığını söyleyen Kayrıcı, “Bu seçim, ülkemizin varlık yokluk seçimi. Bu seçim ülkemizin geleceğini belirleyecek bir seçim. Bu seçimde sandığa küskünlüklerimiz ve dargınlıklarımızı bırakarak gitmek mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmeliyiz, MHP’yi de güçlü bir şekilde mecliste temsil edecek duruma getirmeliyiz” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)