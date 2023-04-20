İskilip Belediyesi Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan Düğün ve Çok Amaçlı Salonda ki iftara Kaymakam Yunus Emre Vural, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan Vekili Hakan Yüksel, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek, Mete Çakı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamusen İl temsilcisi Selim Aydın ile birlikte ilçe başkanları, teşkilat mensupları yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve İlçe Başkanı Ali Alıcı ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan Vekili Hakan Yüksel, kısa birer konuşma yaparak hemşehrilerini selamladılar. Ardından kürsüye gelen Vahit Kayrıcı, İskilip’in çözüm bekleyen sorunlarını bildiğini, başta İskilip-Tosya Yolu, Yüksekokul, Organize Sanayi bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanması için gereken çalışmaları yapacağını söyledi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin önemine de değinen Vahit Kayrıcı, “Seçimlerde bir oy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve milletvekilliğinde partimize oy istiyoruz. Meclis güçlü bir şekilde girmeliyiz” dedi.

MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, iftar programını hazırlanan başta Belediye Başkanı Ali Sülük olmak üzere tüm emeği geçenlere de teşekkür etti.

Programda semazen grubu da gösterisi ve seslendirdiği ilahilerle ayrı bir renk kattı.

(Volkan SINAYUÇ)