Hıdırellez’in bolluk, bereket ve sıcak yaz günlerinin habercisi olarak kabul edildiğini dile getiren Vahit Kayrıcı, 6 Mayıs Hıdırellez gününün soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesi ve doğanın yeniden canlanması nedeniyle, Türk Dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlandığını hatırlattı.

Vahit Kayrıcı, “Sokaklarda yaşlı, genç birçok kesim tarafından ateşler yakılarak üzerinden atlanır, temsili olarak dilekler dilenir, piknikler yapılır insanlarımız baharla buluşmanın sevincini kucaklaşarak ve bir araya gelerek karşılar. Dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan baharın müjdecisi Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı’nın, sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

