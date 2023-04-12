14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinde MHP’den 1. Sıra milletvekili adayı gösterilen Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamında Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti. Caddede faaliyet gösteren tüm işyerlerini ziyaret ederek, esnaflarla görüşen Kayrıcı, hem hayırlı işler dileyerek, hal-hatır sordu, hem de seçimlerde destek istedi. Cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek gönüllere dokunan Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’ya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

14 Mayıs seçimlerinin önemini her fırsatta dile getiren Kayrıcı, esnaflardan da Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermelerini istedi.

Kayrıcı’ya ziyaretleri sırasında MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ile teşkilat mensupları eşlik etti.

(Haber Merkezi)