14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, güne Çorum Belediyesi tesislerinde başladı. Temizlik işleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelen Kayrıcı, işçilerle hasbihal etti.

Seçimlerin ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mutlaka yeniden seçilmesi gerektiğini vurguadı. Kayrıcı, “Cumhurbaşkanımızı ülkemizin başta savunma sanayi, teknolojik yatırımlarının tamamlanması ve bölgemizde yıldız ülke haline gelmemiz için mutlaka bir dönem daha seçilmesi lazım. Eğer, cumhurbaşkanımızı seçemezsek, buradan benim veya başka bir partiden bir arkadaşımızın milletvekili olmasının pek de bir anlamı yok. O nedenle önceliğimiz Cumhurbaşkanımızı seçmek olmalı, milletvekilliği ikinci planda tutulmalıdır” dedi.

İşçiler de MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’nın kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, seçimlerde başarı dileğinde bulundu.

