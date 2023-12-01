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Alınan bilgiye göre Çorum-Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Halil G.(29), malzemeleri yumuşatmak amacı ile kaynatılan suyun içine düştü. Arkadaşlarının kazana düştüğünü gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olayın ihbarı üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan Halil G.’nin tedavisinin genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde devam edeceği öğrenildi.