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İçişleri Bakanlığı’nın kararnamesi ile Boğazkale Kaymakamlığı görevine atanan Çorum’un gelini Emine Karataş Yıldız bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Emine Karataş Yıldız, eşi Mesut Yıldız ile birlikte Ankara’da 24.Dönem TBMM Başkanı ve Eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Yıldız ayrıca Çorum’da da TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundu. 2018-2021 yılları arasında Laçin Kaymakamı olan Yıldız’a yeni görevinden dolayı başarı dileyen Başaranhıncal nazik ziyaretleri için de teşekkür etti.