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Kuşburnu meyvesi toplamak için Buharaevler Mahallesi'nde bulunan evinden ayrılan Halil Erdoğan(78)'dan haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Erdoğan’ın bulunması için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Çorunm-Samsun istikameti 5. Kilometresi’nde bulunan

bitki serasının giriş kapısında karnına demir çubuk batmış halde yaralı bir şahıs olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın aranan Halil Erdoğan olduğu belirlenirken, demir çubuktan kurtarılan Erdoğan, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.