Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.

Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BULUNMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gürel'in bilincinin açık olduğu görüldü.

"VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ"

Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. " sözleriyle olay anını anlattı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel, eşini bulan ekiplere teşekkür etti.

Polis ekipleri, ormanlık alana çıkan yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Ormanlık alana UMKE ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi.