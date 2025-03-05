Komşu ilimiz Yozgat'ta kayıp ihbarı yapılan ilkokul öğretmen Tanju Oğuz (36) için arama çalışmaları başladı.

4 Mart Salı günü 22.47'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Oğuz için ekipler seferber oldu.

Yetkililer sabah saatlerinde Oğuz’a ait aracı Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyünde bulunan Akçakışla göleti yakınlarında tespit etti.

Arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarını seferber ederek Tanju Oğuz’un bulunması için çalıştıklarını belirtti. Arama çalışmalarında 150 kişilik ekip görev alırken, bölgede kara ve su üzerinde geniş çaplı taramalar yapılıyor.

Özkan, “Vatandaşlarımızdan, Tanju Oğuz ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmaları durumunda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini rica ediyoruz” dedi.