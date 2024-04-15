13 Nisan Cumartesi gününden bu yana kayıp olan Sefa Taşkıran (18) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde ekipler, bir kişinin Obruk Barajı’na düştüğü ihbarı üzerine arama çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

KÖPRÜDEN ATLADI

Bugün bindiği bir otomobille İskilip Köprüsü civarına gelen gencin köprüden Obruk Barajı’na atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Yaklaşık 3 sat süren arama çalışmaları sonrasında ekipler gencin cansız bedenini sudan çıkarttı.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Daşkıran’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.