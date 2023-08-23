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Kaybolduğunda üzerinde mavi çizgili tişört ve siyah pantolon bulunan Neşet Acar'ı arama çalışmaları ise kaldığı yerden devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dağlık bir bölgede sürdürülen arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri eşlik ediyor. Ailesi ve yakınları tarafından da köy ve çevresinde aranan ve kendisini ifade etmekte zorlanan 74 yaşındaki Neşet Acar’ı gören ya da yerini bilenlerin 112 Acil İhbar Hattı'nı aramaları rica edildi. Aile Neşet Acar’ın yerini gösterenlere de 150 bin lira vereceğini duyurdu.