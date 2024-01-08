2010 yılında tartıştığı eşi Zekine P. (47) ile konuşmak için kayınpederinin Gülabibey Mahallesi'nde bulunan evine giden veteriner hekim Abdullah P. (50) çıkan tartışmada kayınpederi Abdullah Ş.'yi yaralayarak kayınvalidesi Ayşe Ş.'yi öldürmüştü.
Kasten adam öldürme suçundan 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Abdullah P. (50), İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.