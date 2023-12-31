2023 yılına Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem dolayısıyla vefat eden vatandaşların ve ezan dinmesin, bayrak inmesin diye kutsal vatan toprağını canı pahasına koruyan kahramanların acısı yüreklerine yaşadıklarını vurgulayan Oğuzhan Kaya, tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de yapılan soykırım sebebiyle öldürülen masum çocukların isyanıyla yeni yıla veda edildiğini ifade etti.

“ZULÜM VE HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA TÜM DÜNYAYA

SESİMİZİ DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Milletvekili Kaya mesajına şöyle devam etti:

“Her yeni gün yeni başlangıçlar ve yeni hedefler demektir. 2024 yılında da ülkemizi kalkındırmak için çok çalışmaya, tüm yaralarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sarmaya, yetim çocukların yüzünü güldürmeye, kimsesiz olanların kimsesi olmaya devam edecek, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm ve haksızlık karşısında tüm dünyaya sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.

Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmeyecek, bir gül bahçesine girer gibi şahadete yürüyen şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan minnet borcumuzu, bu topraklarda yaşamak için ödediğimiz bedelleri hiçbir zaman unutmayacağız. Vatanımızı korumaya, bayrağımızı dalgalandırmaya, ülkemizin geleceği için üretmeye, büyük Türkiye yolunda el ele, yürek yüreğe yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, tüm dünyada dostluk ve barışın egemen kılınması; her nerede yaşanırsa yaşansın tüm acıların sona ermesi; ilimizin, ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyorum.”