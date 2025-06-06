Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını belirterek bu mübarek günlerin tüm vatandaşlara ve İslâm dünyasına hayırlı olmasını, bereket ve huzur getirmesini, insanlığın barışına vesile olmasını temenni eden AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: “Bayramlar, ibadet görevlerimizi yerine getirmenin yanı sıra dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma günleridir. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan bayramların, sosyal ve kültürel hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Dolayısıyla bayramlar toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapı taşlarındandır” dedi.

Sözlerini “Umutların yeşerdiği, iyiliklerin filizlendiği, dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı bayram günlerini dayanışma ruhumuzu, kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Bayramlar, yaşamımızı zenginleştirme ve renklendirmenin yanı sıra, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer vesiledir” şeklinde sürdüren Milletvekili Kaya, mesajının devamımda, “Bu mübarek günlerde şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak şehit ailelerinin, gazilerimizin, ayrıca kimsesiz yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın, sevgi ve çocuk evinde kalan çocuklarımızın ziyaret edilerek, gönüllerinin alınmasının insani değerlerin gereği olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramımızın ülkemize ve dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisiyle, hemşerilerimin Kurban Bayramını içtenlikle kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimle, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

Editör: SELDA FINDIK