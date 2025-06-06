Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, tüm Çorum halkının bayramını tebrik ederek birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Başkan Aşgın, bayramların toplumsal bağları güçlendiren ve gönülleri birleştiren özel günler olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Aşgın mesajında, “Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin zirveye çıktığı müstesna zamanlardandır. Bu mübarek günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi ve yetimleri sevindirmeyi ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak bayram süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Aşgın, “Temizlikten ulaşıma, zabıtadan acil müdahale hizmetlerine kadar tüm alanlarda gerekli tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz bayram boyunca görevi başında olacak” dedi.

Çorum'un geleceği için aşkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Halil İbrahim Aşgın, "Birlikte daha güçlüyüz inancıyla, şehrimizi daha yaşanılır kılmak için büyük bir gayret azimle çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi iklimle birlikte, Çorum'umuzda sevgi, saygı ve hoşgörünün daim olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Aşgın, “Bu mübarek bayramın başta şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi