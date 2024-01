Milletvekili Kaya yayınladığı mesajda doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygının basın çalışanları için yol gösterici değerler olduğunu hatırlattı.

Tüm gazetecilerin gününü kutlayan Oğuzhan Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi: “10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutluyoruz.

10 Ocak tarihi; halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda mesai kavramı gözetmeksizin her koşulda ve şartta büyük bir özveriyle icra ettikleri önemli görevler ve üstlendikleri büyük sorumluluklar ile hayatımızın her alanına dokunan basın mensuplarımızın haklarının yasal güvence altına alındığı, mesleklerinin anlamlandırıldığı ve onurlandırıldığı çok özel bir gündür. İlimizde bu mesleği icra eden gazetecilerimizle her zaman birlikte yol yürüyoruz.

Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında çok önemli katkıları bulunan, görevlerini yerine getirirken büyük bir fedakârlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle meslek etiğini her şeyin üstünde tutan basın emekçilerimizin bu gayretleri, her türlü takdirin üzerindedir.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı ve doğru bilginin elzem olduğu günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; gazeteciliğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek hayatı diliyorum. Tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun”