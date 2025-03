Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Ramazan Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Kaya, yayınladığı mesajda, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerifi tamamlayıp coşku ve heyecan içinde bayramı karşılayacaklarını ifade ederek, tutulan oruçların, yaşanılan hayatla ilgili samimi bir muhasebe yapmaya vesile olduğunu söyledi.

Mesajında “Bayramlar; aile bağlarımızı kuvvetlendirmek, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez bir fırsattır. Millet olarak her bayramı dostluk ve kardeşlik içinde coşkuyla ve heyecanla yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde ülke olarak büyük bir güç ve iradeyle her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyoruz” diyen Oğuzhan Kaya, bu sebepten dolayı maneviyatımızı güçlendiren bayramları çok önemli gördüklerini kaydetti.

Bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarma noktasında hassasiyet gösterdiklerini de anlatan Çorum Milletvekili Kaya; “Bayramlarda her ne kadar aramızda mesafeler olsa da, bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcacık bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri birleştirir. Bu duygu ve düşüncelerle; Aziz milletimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin hayırlara vesile olmasını, tüm insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ