“Mücadele-i Hayatım” ismiyle yayımlanan kitap, Mehmet Güllük tarafından kaleme alındı.

Ali Yüksel Kavuştu’nun siyaset, iş ve vakıf insanlarından oluşan dostlarının aktardığı anılara da yer verilen kitapta, yazarın dilinden hayat hikayesi aktarılan Ali Yüksel Kavuştu, bazı bölümlerde de kendi hikayesini paylaştı.

Kitabını dostlarına hediye eden Ali Yüksel Kavuştu, Hışıroğlu Kuruyemiş sahibi, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Fikret Hışıroğlu’na da kitabını hediye etti.

Kavuştu’nun hayat hikayesinin pek çoğuna yakından şahitlik eden Fikret Hışıroğlu, “Değerli büyüğümüz Ali Yüksel Kavuştu’nun hayat hikayesinin kaleme alındığı kitabı gururla okudum. Kıymetli hediyesi için teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ