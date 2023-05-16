Milletin, 27 milyondan fazla oyla, %49,51 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha büyük bir teveccüh gösterdiğini ve Cumhur ittifakına güvendiğini belirten Kavuncu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“28 Mayıs’a kadar hiç durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getireceğiz.

14 Mayıs’ta elde edilen oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah hep birlikte tarihi bir başarıya imza atacağız.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için, gece/gündüz hiç durmadan 7/24 çalışacağız.” (Haber Merkezi)