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Olay Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu Abdurrahman E.(18) ile babası Muhammet E.,(48)'nin sokak üzerinde kavga ettigini gören Serkan Ö.(39), Onur C.(24) ve Veysal A.(46), kavgayı ayırmak isterken Abdurrahman E.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelileri baba ile oğlu polis ekiplerince yakalanırken, rapor işlemleri için hastaneye götürülen Muhammet E.'nin sürekli cep telefonuyla canlı yayın yapması dikkat çekti.