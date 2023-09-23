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Çorum Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak ve şehir estetiğini iyileştirmek için şehirdeki yaya geçitleri ve kasislerin temizliği için çalışma yaptı. Ekipler, zamanla biriken toz ve kir nedeniyle zor görünen kasis çizgileri ile yaya geçitlerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, tüm kasislerin ve yaya geçitlerinin çizgilerini tazyikli su ile yıkayarak, yıpranmış ve solmuş çizgileri canlandırdı. Bu sayede sürücüler için daha belirgin bir yol işareti sağlanırken, yaya geçitlerinin de güvenliği artırılmış oldu.