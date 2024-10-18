Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kesilen yüksek komisyon oranları dolayısıyla esnafın zarara uğradığına dikkat çekti.

Kredi kartı ile yapılan alışverişin gerçekten de çok arttığını ve kart kullanma oranının ise yüzde 85’lere ulaştığını dile getiren Palardöken: “Nakit para nerdeyse esnafın eline değmeden gidiyor. Ancak kredi kartı maliyetleri de çok yüksek. Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Özellikle 40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4’leri geçiyor. Bununla birlikte işletme ücreti, pos ücreti derken esnaf bazı ürünlerde neredeyse zarar ediyor. Bunlar belli mamuller. Bankalar, bankalar birliği ve aynı zamanda yine kamu bankaları bir öncülük yapmak suretiyle kredi kartlarındaki faiz oranını düşürmeleri lazım” şeklinde konuştu.

Esnafın pos komisyon ücreti ve işletme maliyeti gibi birçok kalemde yaşadığı sorunlara bir an önce çözüm bulması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Komisyon için açıklanan rakamlar yüzde 2-2,5 ama kesilen rakamlar yüzde 4. İnsanların % 85’i kredi kartı kullanıyor ama esnafın cebine bir şey girmiyor. Bir taraftan da hayat pahalanıyor. Yılın ilk 6 ayında nerdeyse yüzde 70’i kartını ödeyemez halde. Kalan da asgarisini ancak yatırabiliyor. Hem insanlar kredi kartlarından hem esnaf para kazanamamaktan şikayetçi.

Kredi kartı tabi ki çağdaşlık, paranın dolaşmasındaki en büyük araç. Ama böyle para kazanılmadan hizmet edilmesi doğru değil. Bununla ilgili sorun ve taleplerimizi Ticaret Bakanlığına ve Maliye Bakanlığımıza anlattık. Ancak bu yüzde 4 komisyon, işletim ücreti ve pos cihazı kullanım bedelini koyduğunuz zaman hadise böyle olmuyor. Hem nihai tüketici hem de küçük esnaflar ve aynı şekilde bu hizmeti vermek için hizmet üreten kesimler mağdur oluyor” dedi.

Eskiden veresiye defterleri varken kimsenin mağdur olmadığını hatırlatan TESK Başkanı Palandöken orta yolun bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ