Kaza Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Mehmet K. idaresindeki 05 FN 040 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritte bulunan belediyeye ait park halindeki 19 BL 396 plakalı otobüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emir K. yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile kapanan yol kazalı aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.