Çorumgaz A.Ş. ilimiz Kargı İlçesi’ne doğalgaz ulaştırma hedefiyle 2024 yılı projelerini başlattı.

Kargı’da Karaoğlanoğlu Caddesi ve Yayla Sokak’ta başlatılan kazı çalışmalarıyla birlikte 5 kilometrelik doğalgaz hattı döşenmesi planlanıyor. Bu çalışmaların yaklaşık 2,5 ay sürmesi bekleniyor.

Şuana kadar ilçede 15 kilometrelik hat döşenmiş durumda. Bu yıl ki çalışma da tamamlandığında Kargı’da yaklaşık 20 kilometrelik hat abonelerin kullanımına sunulmuş olacak. Geri kalan döşenecek toplam hattın ise 75 kilometre olduğu öğrenildi.

Editör: SELDA FINDIK